黃子佼（左）、Lulu以《婚禮歌手》得到今年金鐘獎「最佳綜藝主持人」。（東冉娛樂提供）

黃子佼、Lulu（黃路梓茵）以《婚禮歌手》得到今年金鐘獎「最佳綜藝主持人」殊榮，2人今（31日）為「Aruta Soup 2022 Taipei Exhibition」登台個展合體出席記者會，談到《婚禮歌手》第3季的拍攝計畫，2人許願能再繼續之餘也坦言歌手名單是最大的難題。

黃子佼說第2季拍完後就沒有多想，但得了金鐘獎後希望能有機會翻轉，「我們很怕發不到歌手，疫情還沒完全退燒也真的不好敲歌手，我們還有過錄影前3天臨時換歌手的」，就連Lulu也曾因為確診缺席2集節目，黃子佼還故意捉弄要拿沒有Lulu的內容去報名金鐘獎。

黃子佼提到《婚禮歌手》2季找了26組歌手，如果拍攝第3季的話，歌手名單將是難題，「我可以理解，因為要解鎖任務，還要耗時半天在錄影現場，如果再拍就要找13組歌手，我光想到就頭皮發麻」。

黃子佼對於《婚禮歌手2》報名金鐘獎信心滿滿，「Selina都出來唱了，她在《婚禮歌手》之前很久沒唱，節目後也很久沒唱，她的心魔只有在我們那一天稍微解封，整個節目背後有很多的溫暖跟意志，希望節目明年會得獎」。

先前，黃子佼曾說《婚禮歌手》拍攝第3季的話，希望能舉辦他與孟耿如的婚禮，「我是很想辦，但還是要看太太的意願，我在整理喜帖時覺得很可惜，很多哏都沒用到」，他也表示如果順利舉辦最想邀請蕭敬騰擔任婚禮歌手，因為孟耿如曾指定〈第六感〉當進場歌曲，可惜最後婚禮沒辦成。

將在11月中旬舉辦攝影展的黃子佼，日前不慎被收藏品砸傷頭部，他今表示傷口仍用紗布貼住，每日都要依賴老婆孟耿如幫忙洗澡，「我會先洗好身體再請她幫我洗頭，有她的愛加持應該會好更快」。