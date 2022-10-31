東生華（8432）總經理楊思源表示，過去花三年半執行「雙引擎策略」，透過結盟方式，快速讓產品上市；成功在極短時間內送出16件亞洲查登案，成功理處兩件專利連結案件，目前已有三案獲得台灣藥證、一件得到健保給付並即將於11月1日生效提供臨床使用，善用授權准入來加速整合性臨床治療。

楊思源指出，在藥品生物醫療領域當中，授權交易金額一直都是熱門話題，但所謂授權准入，其實是一連串讓藥品從臨床前、臨床試驗、查驗登記到領證上市的流程。若是拼圖裡少了一片，整個案子可能就會失敗或是遲於競爭者上市，這將會大幅影響估值及投資回收。因此，在整個流程當中，到底要藉由哪些合作夥伴，或經由哪些策略能加速產品上市來支持臨床未滿足的治療，這就是個非常重要的議題。

由於新機轉小分子新藥數量減少，大型藥廠都開始進入所謂「技術平臺」的策略聯盟，以共同開發及共同銷售為策略走向，有別於舊有的合作模式。以此模式進行交易金額排列於前五名的疾病分別是：癌症、中樞神經系統疾病、自體免疫、眼科及心臟科。

楊思源認為，如何使整個交易取得快速、優化的流程，做到這點就能贏得產品快速上市的優勢。而這裡面含有幾個步驟：案源取得、簽署保密合約、設定商業架構、估值鑑價到簽署合約。

在東生華攜手全球32間合作夥伴；其中14間國際藥廠、8間CDOM委託開發暨製造服務公司、6間CRO受託研究機構以及6間NGS精準醫療實驗室，分布在亞、歐洲、美國、韓國、台灣及東南亞。