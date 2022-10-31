綠能產業正夯，看好市場商機前景，日本製鐵株式會社最新生產的「ZEXEED次世代超級鎂鋁鋅鋼品」，首度跨海、遠赴澎湖海洋科技大學進行試驗，以驗證其具有對抗高腐蝕、強颱與酸雨等超優效能，確為PV太陽光電系統支架的最佳利器，將於1日舉行揭牌典禮。

澎湖海洋科技大學1日上午10時，將於其校內海洋科技大樓(北棟)1樓暨海洋性大地曝曬試驗場域，舉行「日鐵ZEXEED次世代超級鎂鋁鋅PV系統支撐架防銹耐蝕性能試驗展示座」揭牌儀式典禮。

儀式典禮中，除了來自日本的日本製鐵總公司高層親自出席之外，與會者還包括有澎湖科技大學校長黃有評、工研院綠能與環境研究所經理黃朝揚、澎湖科技大學朱能億博士、立陽公司總經理陳麒文以及嘉曜鋼鐵總經理林坤樂等貴賓。

ZEXEED次世代超級鎂鋁鋅鋼品是日本製鐵於2021年10月所研發而成。由於面臨颱風侵襲後的太陽光電發電系統的災損，以及因應全球極端氣候的好發性，為尋求全方位有效的一次終極解決方案，以提升太陽光電發電系統的「耐蝕」與「耐風」雙效性能，此鋼品乃因應而生。

同時，為驗證此鋼品的超強防鏽耐蝕性能，國立澎湖海洋科技大學「海洋性大地曝曬試驗場域」特建置了「ZEXEED次世代超級鎂鋁鋅PV系統支撐架防銹耐蝕性能試驗展示座」，並開始進行「CX最高腐蝕環境」嚴苛大氣環境的防鏽耐蝕性能的檢測驗證工作。

然而，揭牌儀式會場中所呈現的此款「ZEXEED次世代超級鎂鋁鋅PV系統支撐架防銹耐蝕性能試驗展示座」，是由立陽公司(力鋼集團)主導其支撐架規劃設計組建整合工作，且由嘉曜鋼鐵公司負責ZEXEED各項鎂鋁鋼結構組作的加工成型；此展示座已有締建140MW的銷售與工程實績。