針對韓國梨泰院悲劇推擠事故，民進黨台北市長候選人陳時中重提大巨蛋危安議題，部分新聞與政治人物則引述了2015年，時任台北市副市長林欽榮召集的大巨蛋安檢小組公佈了一份安檢報告，其中的電腦模擬導出一個驚悚標題「12萬人1小時逃不出大巨蛋」。但媒體人朱凱翔直批，他一直視這份報告為柯文哲的從政污點，它先射箭再畫靶，已經打算判大巨蛋死刑了，才羅織炮製這份報告，是台灣政治最卑鄙的一幕之一。

朱凱翔今(31日)在臉書粉專「不演了新聞台」表示，超過百人死亡的悲劇，原本只想用沈默表達哀悼，但是，某些政客的嘴臉實在低級到令人髮指，不打臉對不起自己。本文附上的圖片，就是當時的電腦模擬示意圖，深紫色象徵的是人群，在動態過程中，到了第60分鐘，深紫色人群塞爆大巨蛋園區，導致回堵，所以1小時了，還有人「逃不出大巨蛋」。

「問題是，你沒有覺得哪裡怪怪的。為什麼深紫色的人群不離開大巨蛋園區？」朱凱翔指出，任何台北市民，或是對周邊地理有概念的朋友都知道，大巨蛋園區西面是光復南路，南面是忠孝東路，北面是市民大道，都是六線道以上的主要幹道。如果大巨蛋發生需要疏散的意外，人群逃出之後自然是四散，怎麼會擠在園區，造成回堵？

朱凱翔提到，2015年那個時空，柯文哲還是柯神，「五大弊案」是當時的政治正確，於是這種挑戰人民智商的無恥報告，被支持者（或是網軍？）硬洗成「公開透明」，「沒看過這麼精緻的報告」，我當時還在第一線跑新聞，去問台北市政府，得到的回應是，道路會停滿救災車輛，無法逃生云云，但任何質疑，都像狗吠火車，連自己公司都不支持，為什麼要逆風跟收視率過不去呢？

後來的發展也不必再提，林欽榮拍拍屁股走人，造假報告船過水無痕，台北市政府至今還在收爛攤子，一定會禍及下屆市長。而柯文哲，你還有聽過他再拿這份報告說嘴嗎？但也必須要說，政治正確，政客操作，固然是主謀，但是你我，每一個沒有立即識破這場騙局，勇敢站出來反駁的人，都不能說自己無辜。朱凱翔強調，往者已矣，來者可追，就請大家盯著看，誰在利用悲劇，操作民粹？不要客氣，打爛他的臉。