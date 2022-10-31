大考中心今天表示，112學年學科能力測驗將於明年1月13日（五）至15日（日）舉行，明天（11月1日）至15日接受報名，逾期不予受理。

高級中等學校三年級在學學生，一律由就讀學校辦理集體報名；高級中等學校之非應屆畢業生或具同等學力者，可委託政府立案且已獲得本會發給集體報名單位代碼之補習班報名或可自行個別報名。

大考中心說，未於期限內辦理報名、繳交照片及繳費者即視為未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。

學科能力測驗成績可做為大學「繁星推薦」、「申請入學」與「分發入學」三項入學管道使用。除此之外，尚有其他入學管道或國外大學也使用學科能力測驗成績，考生可留意相關招生資訊。

學科能力測驗考試科目包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然共6科，考生可自由選考。其中國文考科分為兩節施測，國語文綜合能力測驗（簡稱國綜）及國語文寫作能力測驗（簡稱國寫）。各科考試時間，國綜、國寫各90分鐘；英文、數學A、數學B考科各100分鐘；社會、自然考科各110分鐘。

學科能力測驗題型除國寫全為非選擇題型外，其餘考科均有選擇題，數學考科有選填題，並皆有非選擇題型或是混合題型，混合題型是指同時包含選擇（填）題及非選擇題的題型，為題組形式。

作答時，除國寫使用一張A3正反面答題卷，僅作答非選擇題且發放時不對折外；其餘各科均為一張A3正反面答題卷，同時作答選擇題與非選擇題，發放時會對折為A4，第壹部分為純選擇題作答劃記區，第貳部分為混合題組或非選擇題作答區。

大考中心說，答題卷上印有考生應試號碼與姓名，考生入座後應以目視方式確認；各節考試開始鈴響起，考生於確認答題卷上所印確為本人之應試號碼與姓名後，須於「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。未以正楷簽全名將依違規處理辦法扣減該節成績1級分。