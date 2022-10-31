高雄捷運黃線機廠統包工程10月31日動土，將與高雄捷運紅橘線、輕軌、台鐵，形成格狀路網，一舉串連亞洲新灣區、澄清湖及鳳山五甲等生活圈，軌道經濟帶動周邊房市買氣升溫。專家分析，澄清湖、衛武營、75期重劃區，周邊具公共建設議題，加上房價基期低，完工後至少還有2成漲幅。

軌道經濟夯！捷運黃線機廠動土預計2028年完工│高雄

軌道經濟夯！捷運黃線機廠動土預計2028年完工│高雄

高雄市長陳其邁31日偕同行政院副院長沈榮津，出席高雄捷運黃線機廠統包工程動土祈福典禮，包括議長曾麗燕及多名立委、市議員、里長，及參與工程的德國、瑞士、新加坡駐台單位、廠商代表均出席觀禮。

陳其邁表示，捷運黃線串起高雄2個行政中心、3所大學、7所高中、3所醫院，以及文化中心、衛武營、亞洲新灣區等各大的生活圈，對於高雄整體捷運路網，捷運黃線是重中之重，因此，要求高雄捷運局要在2028年如期如質完工，同時進行周邊聯合開發，擴大公共投資及招商引資。

高雄捷運黃線整體路線為一倒Y字形，分為建工民族路段及澄清五甲路段，行經市內主要核心地區，包括鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區，區域人口達116萬人，佔高雄市總人口41.8%，沿線500公尺範圍活動人口達48.3萬人。路線總長約22.91公里，設置23座車站，包括22座地下車站、一座高架車站及機廠一座，完工後平均約5分鐘一班次。

中信房屋澄清文山加盟店長潘素珍分析，捷運黃線拍板定案後，對原本沒有捷運經過的三民區、鳥松區周邊房市影響最大，尤其澄清湖生活圈一旦補足大眾運輸機能，周邊有長庚醫院，以及澄清湖棒球場結合TOD場站發展，機能完善且房價基期相對較低，可望出現補漲行情。

目前區域以屋齡15~25年的透天別墅最受歡迎，成交量也最多，潘素珍指出，例如夢裡路、仁慈路附近，還有成交價700~1000萬元的透天別墅，吸引不少喜歡透天的民眾跨區購屋，未來黃線通車後房價，可望跟著水漲船高，保守估計還有2成漲幅。

信義房屋永豐瑞隆店主任郭韋倫表示，捷運黃線經過不少人口稠密的行政區，尤其衛武營、75期重劃區周邊，因人口密度高，加上房價基期仍低、又有公共建設議題，房市發展前景佳。

郭韋倫說，衛武營周邊有三井LaLaport加上雙捷運聯開案，區域以屋齡20~30年大樓最受歡迎，成交價約20~25萬元。至於75期重劃區周邊有與捷運黃線共構的前鎮高中站，北側的凱旋路也有輕軌經過，加上生活機能佳，區域成交主力為屋齡約10年大樓，成交價約25~30萬元，隨黃線議題發酵，已有不少中古屋主惜售，目前買賣雙方在價格上均呈現多空拉鋸。(記者張雅雲/高雄報導)