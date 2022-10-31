台北捷運1年處理近30萬件遺失物案件，是客服中心最吃重的業務之一，近年北捷發展數位轉型，自11月1日起，民眾可透過台北捷運官網、台北捷運GO APP連結「智能客服」，只要透過線上文字一問一答，即可立即尋找或是建立遺失物協尋單，節省旅客撥打客服的時間和費用，該功能將試營運至年底並持續優化。

北捷指出，客服中心每日來電量約900通，近年公司致力發展數位轉型，除車站、列車逐步將雲端運算、大數據、AI人工智慧導入旅客服務，2020年首先規畫運用創新，在「台北捷運GO APP」推出「e指刊登」，失主點選物品特徵後將自動比對並將結果以簡訊通知，目前每月有近3000位失主藉此e化管道立案協尋。

北捷表示，自今年11月1日起，更進一步引進「智能客服」，快速回應一般常見問答，還能一次服務超過百位顧客，讓客服人員專注提供複雜性、專業性及商業性的諮詢服務。同時還串連遺失物系統，民眾可藉由線上文字一問一答，尋找或建立遺失物協尋單，即時顯示協尋結果，大幅節省民眾來電客服中心的時間成本及費用。

北捷表示，線上「智能客服」功能可透過台北捷運官網、台北捷運GO APP使用，這套系統串接北捷遺失物系統，失主無需來電客服專線，只要跟著文字機器人問答引導查詢遺失物，就算當下未尋獲，也可即刻登記持續協尋；機器人也可透過即問即答、24小時全年無休互動性文字諮詢服務，提供捷運資訊查詢。