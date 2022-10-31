郭書瑤（左）、吳姍儒在網美咖啡廳與萌犬互動。（TVBS提供）

TVBS寵物旅遊實境節目《萌寵明星粗乃玩》，本周嘉賓為郭書瑤帶著愛犬圓圓（馬爾濟斯）大駕光臨，郭書瑤透露圓圓是她20歲生日時，當時的男友送的生日禮物，「收到的時候超開心，但冷靜下來想想這個行為也太白目了，竟然送生命當禮物！」Sandy吳姍儒也說：「等於送妳一個『責任』，妳當時才20歲，要養家還要養狗，壓力應該爆大。」

郭書瑤帶著養了12年的圓圓與Sandy相約在網美咖啡廳，呵喜一如往常地跑來跑去交朋友，而怕生的圓圓一到餐廳就往廁所走，郭書瑤說：「牠只要一緊張，就會躲到馬桶後面，牠覺得那邊很安全很涼快。」郭書瑤笑說自己因為工作太忙，平常把圓圓養在媽媽家，是妹妹負責照顧，所以圓圓最愛媽媽，她說：「圓圓應該只把我當成『偶爾回家的姊姊』。」

《萌寵明星粗乃玩》上星期播出陳零九帶著愛貓上節目，不到一天的時間就衝上「熱門發燒」；首集鬼鬼吳映潔的內容也突破24萬的觀看次，Sandy得知好成績後，開心的在IG上喊「太感人了」，每周三晚間9點在Youtube頻道首播；每周日晚間8點在TVBS播出。