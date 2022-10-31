量測設備廠致茂（2360）31日召開法人說明會，第三季合併營收66.60億元，歸屬母公司稅後淨利17.31億元，同創歷史新高，每股淨利4.11元，累計前三季獲利已賺逾一個股本。致茂表示，第四季與過去相同會較上季略微修正，但會優於去年同期，隨著電動車需求持續暢旺，明年成長動能預期將不優於今年。

致茂第三季來自量測與自動化設備、半導體及矽光子（Photonics）測試解決方案等業績強勁，推升季度合併營收季增35.0％達66.60億元，較去年同期成長55.8％，毛利率雖季減6.3個百分點達52.5％，較去年同期提升2.3個百分點，營業利益季增30.4％達17.81億元，較去年同期成長逾1倍，歸屬母公司稅後淨利季增4.2％達17.31億元，與去年同期相較成長近1.2倍，每股淨利4.11元優於預期。

致茂第三季合併營收、營業利益、稅後淨利等同步創下歷史新高，累計前三季合併營收159.94億元，較去年同期成長23.1％，毛利率年增5.1個百分點達53.7％，營業利益39.85億元，較去年同期成長70.0％，歸屬母公司稅後淨利42.43億元，與去年同期相較成長20.5％，每股淨利10.09元，代表前三季獲利不僅創下歷史新高，也賺逾一個股本。

致茂表示，今年前三季的三大產品線的營收表現均明顯優於去年，其中，量測及自動化檢測設備營收年增28.9％達52.06億元，半導體及矽光子測試解決方案營收年增43.5％達39.82億元，至於一站式解決方案營收貢獻達5.14億元，較去年同期大幅成長近9成。