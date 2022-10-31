台中市彭姓機械技師於2020年間某日使用變頻式空氣電漿切割機進行鐵桶切割作業，切割過程中，引燃鐵桶內殘存之香蕉水爆炸，鐵桶擊中被害人頭顱，送醫仍傷重身亡，檢方以過失致死罪將賴姓雇主起訴，一審判刑6月，得易科罰金，檢方不服上訴，二審駁回上訴仍維持原判決。

判決書指出，當時彭姓被害人進行挖土機機械設備配件維修、安裝作業，以及白鐵板維修。因白鐵板維修會產生白鐵廢料，故需先準備容器盛裝白鐵廢料，亦即將空鐵桶切除上蓋以作為容器使用，於是切割香蕉水鐵桶。

賴姓雇主應注意切割鐵桶時將產生火花，為確保勞工安全，應事先清除鐵桶內之物質，並確認無危險之虞，而依當時情況並無不能注意之情事，竟未事先確實清除鐵桶內殘存物質。

賴姓雇主對於防止爆炸性或發火性等物質引起之危害，應有符合規定之必要安全衛生設備及措施，卻將有殘留香蕉水的空鐵桶交給彭姓被害人切割，在切割的過程中所產生的火花，引爆桶內殘留的香蕉水，導致鐵桶爆炸直接擊中彭的頭部，造成傷重身亡。

一審認定，賴姓雇主違反職業安全衛生法、過失致死罪，判刑6月，得易科罰金，檢方認雙方無法達成和解或調解；另被告雖曾質疑被害人有飲酒之習慣等語，然其並未推諉自己所應負之刑事責任，自難以此逕認被告之犯後態度不佳，應加重其刑並上訴。

二審認定，被害家屬已從賴男領到190萬餘元，另賴提出60萬元與家屬和解，顯見賴男有彌補過錯的想法，但被害人家屬無法接受，才導致雙方目前無達成和解或調解，駁回上訴，維持一審原判。