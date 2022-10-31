外媒之前爆料，大陸中芯國際已於去（2021）年7 月開始少量出貨7奈米晶片。不過榮鼎諮詢分析師表示，美國這次祭出史上最猛的半導體出口禁令，就像投下一顆重磅炸彈，即使中芯7奈米晶片能小量出貨，但在缺乏美國技術和設備支援下，未來10年甚至更長的時間內，都不可能大規模量產。

TechInsights在8月發布最新報告稱，中芯國際受到美國制裁，無法取得荷商艾司摩爾（ASML）最先進的極紫外光（EUV）設備，不過在執行長梁孟松（台積電前資深研發處長）帶領下，只花了2年時間，從14 奈米大幅跳升到7奈米，其技術成熟度，可匹敵台積電、三星和英特爾等一線晶圓代工廠。

據了解，中芯7奈米晶片去（2021）年7 月起就低調出貨給美國比特幣挖礦公司MinerVa，經拆解晶片後發現，中芯7奈米製程與台積電高度相似，其技術可能是複製台積電。

美國智庫伯格魯恩學院（Berggruen Institute）日前刊登一篇由榮鼎諮詢分析師Jordan Schneider撰寫的文章，內容提到美國商務部新版禁令，嚴格地限制美國公司向中國大陸出口高階晶片和晶片製造設備，而未獲許可的美國公民禁止在大陸從事晶片開發或製造工作，主要限制大陸開發有助於其軍事發展的技術。

短期來看，禁止向大陸供貨的美國企業將造成衝擊，未來幾年禁令持續發酵，將重創大陸半導體製造能力和技術升級。像中芯過去一年已經能夠小量生產 7奈米晶片，但如果沒有美國技術，未來10年或更長時間內，都無法大規模生產。

美國國防高等研究計畫署前顧問Eric Breckenfeld認為，僅是最先進的微影技術瓶頸就會產生重大影響。即使是一個資金雄厚的競爭對手，在沒有美國、日本、歐盟供應商和客戶支持的情況下，至少需要努力10年，才能打造自己的EUV設備。

儘管北京很想反擊，但其影響力薄弱。例如中國限制對美企出口稀土元素或停止替美企晶片封裝，但在中斷數個月至一年之後，這兩項產能可能會被越南、馬來西亞、澳洲和印度取代。