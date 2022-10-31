永信建設（5508）今年前三季營建成本從去年的58.84％，減至49.07％，帶動毛利率拉升，因此，今年前三季營收32.43億元，雖比去年同期的35.66億元，年減9.06％，不過，每股稅後盈餘5.62元，卻比去年同期的5.05元，年增11.88％。

永信建設31日董事會通過今年第三季財報，累計今年前三季營收32.43億元，比去年同期的35.66億元，年減9.06％，不過，今年前三季每股稅後盈餘則達5.62元，比去年同期的5.05元，年增11.88％。