遠東商銀為解決辛苦的主婦生活管理需求，Bankee社群銀行首度與全台最大智慧社區服務平台「智生活」App合作，從社區民眾生活場景切入，提供超過200萬的智生活用戶專屬開戶優惠方案。

遠東商銀表示，民眾在智生活App上可以一站完成家電清洗、社區寄件、叫車、衣物送洗、繳納管理費及居家清潔等超過50項多元生活服務，還可直接透過智生活專屬活動連結遠東商銀Bankee社群銀行開戶，不但享有Bankee提供專屬利率，更可以將Bankee數存帳戶作為生活零用金帳戶，從匯款明細即可查詢每月支出，並且可使用Bankee社群帳本功能，向家庭成員收取共用支出帳款，不用多花心思、時間辛苦記帳，一站式輕鬆完成居家打理、家用管理。

遠東商銀指出，Bankee不斷致力將金融服務串接到各式生活場景，滿足民眾全方位金流所需，全台最大智慧社區服務平台「智生活」App以提升各式便民服務為品牌核心，雙方一拍即合，兩家跨界線上業者聯手合作，以「台灣主婦圖鑑」生活樣貌為模型，智生活App將生活服務加入Bankee專屬開戶，完善一站式服務的縱向串接。

至明年4月30日止，Bankee與智生活App推出「美好生活的神隊友」專屬開戶優惠方案，未曾開立Bankee數存帳戶的民眾，開戶時輸入智生活的推薦碼「VM3091」或透過智生活專屬活動連結開戶，即可獲半年存款額度新台幣5萬元內1.6％優存利率、活存基本利率1.06％無上限，智生活App加碼提供家電清洗購物折抵金100元。

遠東商銀說明，智生活App共有社區管理系統及便利生活平台兩大服務區塊，目前累積用戶超過200萬，深耕社區超過25年，全台將近7,000個社區使用智生活App服務，更有不少物管公司已將智生活App當作爭取社區合作時的標配。家電清洗、社區網路、社區管理費代收等，365天全年無休、線上即時客服協助解決問題，讓許多家庭主婦、職業主婦輕鬆打理生活。

智生活秉持著智慧科技創造美好生活的核心理念，持續提供各項安心便利的生活服務，故Bankee與智生活合作提供用戶高利活存優惠外，更看好Bankee「社群帳本」功能，將為主婦解決許多記帳問題，「社群帳本」最多可開八個帳本，方便建立收款項目向家人收款，未來可使用Bankee數存帳戶來管理日常生活雜支，期待能藉由「智生活╳Bankee社群銀行」開戶合作，全方位滿足顧客所需。