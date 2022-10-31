台灣生物產業發展協會舉行會員大會，選舉第十七屆理監事，並於10月27日召開理監事聯席會；選舉結果由生物技術開發中心執行長吳忠勳連任理事長，副理事長則由維梧資本創投合夥人馬海怡及資誠榮譽副所長曾惠瑾接任。

台灣生物產業協會表示，此次選舉亦有六位新血加入理監事會，包括保瑞藥業盛保熙董事長、永昕生醫陳佩君董事長、三福生技鄭建新總經理、資誠游淑芬會計師、台灣神隆盧麗安總經理以及懷特生技李伊伶副董事長，理監事陣容十分堅強。

台灣生物產業發展協會成立迄今33年，有145家團體會員，涵蓋近5千位官學研醫通訊成員。新任理事會除正副理事長吳忠勳、馬海怡與曾惠瑾，常務理事劉理成、司徒惠康外，還包括台杉投資生技基金合夥人沈志隆、安基生技新藥黃文英董事長暨總經理、Onward Therapeutics葉常菁董事長、基亞生技張世忠董事長、免疫功坊張子文董事長、訊聯生技蔡政憲董事長、杏輝藥品李易達副董、中華開發資本大健康事業群何俊輝負責人、台耀化學楊志平執行長、祥翊製藥吳永連董事長、台糖陳昭義董事長、永昕生醫陳佩君董事長、三福生技鄭建新總經理、保瑞藥業盛保熙董事長等。

政府及學研界理事方面則有中國醫藥大學校長洪明奇、陽明交通大學康照洲教授、臺北醫學大學張文昌教授、臺灣大學教務長丁詩同、工研院生醫所林啟萬所長、食品工業發展研究所廖啟成所長、中央研究院梁啟銘及吳金洌客座講座等人。

監事會部分則除常務監事李世仁董事長之外，有普生公司林宗慶董事長、資誠游淑芬會計師、台灣神隆盧麗安總經理、美吾華懷特生技新藥李伊伶副董事長。