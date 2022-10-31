局長張明文說，新北學力UP計畫透過數位化教育平台學習、學力大爆發會考考點分析影片等學習資源，提供學生整合性的學習系統。（李奇叡攝）

新北市全市公私立98所國中共85％學校成功「減C增A」，其中崇林國中更成功讓7位模擬考C的學生至少1科會考成功達A，故教育局今於永和區福和國中辦理「學力UP頒獎典禮」，頒發564萬元獎勵金，勉勵新北孩子學力持續進步。

崇林國中增A達14.38％，成效有目共睹，校長徐巧玲開心表示，平日課堂會使用平板、數位學習平台，進行學習診斷及精熟練習，而今年會考中考試進步的同學，學校也頒發由退休校長李文侯提供的「漢堡獎」激勵同學，學校更透過推動學習扶助，讓英文科成績「待加強」比例低於全國平均16％，也帶動全校近4成學生達到「精熟級」，更有7位學生從模擬考的C進步到會考的A。

福和國中減C達13.5％，減少比率成效顯著，擔任學習扶助課程的國文科邱韶瑩認為，考生的情緒管理非常重要，因為他們若容易放棄，態度上就容易懈怠，因此課堂上老師常精神喊話，並建立讀題的SOP流程，以防學生被生詞難句給困惑住；同為指導學習扶助課程的國文科老師許文姿則表示，培養學生穩定的情緒，並依解題步驟，分析題幹，留下作答痕跡，這是課程能夠有效減C晉B的關鍵，也能逐步建立學生作答自信。

石門實驗國中今年減C也大成功，比例高達40.88％，更有8成以上學生錄取公立高中職學校，校長林秀足很有自信地說道，學生學力大進步是親師生努力的成果，學校邀請家長定期參與學力提升會議，針對每一位孩子提出個別式努力學習方案，不放棄任何一位孩子，更在學習扶助計畫下足功夫，利用晚自習培養學生讀書風氣，才有今日的成果。

去年5科減C又增A的坪林實驗國中，再次榮獲增A及減C雙料佳績，不僅減C比例高達42.89％，增A比例更達75.66％，校長歐志華表示，學校專輔老師用心十足，排定師生1對1討論，引導學生找尋自己的目標，在確立個人志向後，能堅定朝著方向努力前進。

教育局表示，學力UP計畫讓全市國中行政團隊及教師努力付出的成果能被看見，學力的提升不僅是代表學生學習的進步，更是對於教師課程規畫與教學、行政團隊學習氛圍營造、親師合作等整體的正向回饋，將持續支持學校提升學力品質，成就每一位孩子優質的學習；局長張明文說，新北學力UP計畫透過數位化教育平台學習、學力大爆發會考考點分析影片等學習資源，提供學生整合性的學習系統，善用多元化學習策略，讓學習更具成效。此外也透過專家入校診斷學力，有效落實學習扶助。