國民黨台北市長候選人蔣萬安認為20萬至30萬確診者恐無法投票，是中選會瀆職，遭民進黨台北市長候選人陳時中競選總幹事吳思瑤批卸責。蔣萬安競選辦公室今日質疑，民眾的投票權受憲法保障，「難道陳時中主張確診者不可投票嗎？」還是陳時中心裡有鬼，知道確診者不會投給他？

蔣辦發言人蕭羽耘直批確診者不可投票是陳時中反智指標之一，早在去年5月指揮中心因錯估「群聚感染」與「社區感染」，陳時中貿然拍板「3＋11」，讓疫情全面進入三級警戒；衛福部不顧中研院士陳培哲示警，為高端疫苗大開綠色通道，免疫橋接取代三期，浪費公帑走不出國際，上述種種足證陳時中反科學，現在竟加碼反人民、反對確診者投票？

蕭羽耘炮轟，反科學的陳時中竟稱蔣萬安參與救國團遊行是反時代；吳思瑤也質問蔣萬安反共意識是否存在、當選後會不會黨庫通市庫？蕭羽耘反問，既然陳時中、吳思瑤都知道救國團的歷史角色是「反共」，還批評反時代？難道陳時中認為對抗中共武力威脅，已經過時了嗎？

蕭羽耘指出，蔣萬安多次表態捍衛主權、公開譴責中共軍演，秉持不求戰、不懼戰的態度，同時在立法院也支持強化國防應對各項挑戰；蔣萬安堅守民主價值、捍衛中華民國的決心不容懷疑。

至於吳思瑤擔心蔣萬安未來當選，是否會市庫通黨庫？蕭羽耘表示，首先感謝吳思瑤認同蔣萬安會當選市長，但在大眾眼中，行政院小編被抓包在國會質詢時製作側翼梗圖、周玉蔻4年取得政府標案870多萬、農委會1450萬行銷預算，以及疫苗採購預算被當成炒股籌碼，這才是「國庫通民進黨庫」的現在進行式。