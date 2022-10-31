舉辦至今已有14個年頭的「天母搞什麼鬼」萬聖節活動，現在此活動已成為天母地區的特色活動，每年以在地商圈店家、百貨業者及知名企業共同規劃一系列串聯導客活動為核心，日前在天母運動公園熱鬧登場，即使天空下著雨，依舊不減民眾的熱情，人潮全都回流，大朋友小朋友都打扮成各種妖魔鬼怪，不管是公主還是王子，或是動漫角色通通拿出來，要秀給大家看，現場還有各種攤位，有的吃有得喝更有得玩，應有盡有，台灣經歷兩年多疫情，如今終於放寬，各項觀光活動解禁，也讓今年的萬聖節活動恢復昔日人潮。
舉辦至今已有14個年頭的「天母搞什麼鬼」萬聖節活動，現在此活動已成為天母地區的特色活動，每年以在地商圈店家、百貨業者及知名企業共同規劃一系列串聯導客活動為核心，日前在天母運動公園熱鬧登場，即使天空下著雨，依舊不減民眾的熱情，人潮全都回流，大朋友小朋友都打扮成各種妖魔鬼怪，不管是公主還是王子，或是動漫角色通通拿出來，要秀給大家看，現場還有各種攤位，有的吃有得喝更有得玩，應有盡有，台灣經歷兩年多疫情，如今終於放寬，各項觀光活動解禁，也讓今年的萬聖節活動恢復昔日人潮。
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