許多民眾打扮成各種動漫角色參與「天母搞什麼鬼」萬聖節活動。（張鎧乙攝）

許多民眾奇裝異服參與「天母搞什麼鬼」萬聖節活動。（張鎧乙攝）

許多民眾打扮成各種妖魔鬼怪參與「天母搞什麼鬼」萬聖節活動。（張鎧乙攝）

許多民眾全家大小一起盛裝參與「天母搞什麼鬼」萬聖節活動。（張鎧乙攝）

許多民眾全家大小一起盛裝參與「天母搞什麼鬼」萬聖節活動。（張鎧乙攝）

許多民眾打扮成各種動漫角色參與「天母搞什麼鬼」萬聖節活動。（張鎧乙攝）

許多民眾打扮成各種妖魔鬼怪參與「天母搞什麼鬼」萬聖節活動。（張鎧乙攝）

許多民眾打扮成各種動漫角色參與「天母搞什麼鬼」萬聖節活動。（張鎧乙攝）

許多民眾打扮成各種動漫角色參與「天母搞什麼鬼」萬聖節活動。（張鎧乙攝）

許多民眾冒雨排隊參與「天母搞什麼鬼」萬聖節活動。（張鎧乙攝）

舉辦至今已有14個年頭的「天母搞什麼鬼」萬聖節活動，現在此活動已成為天母地區的特色活動，每年以在地商圈店家、百貨業者及知名企業共同規劃一系列串聯導客活動為核心，日前在天母運動公園熱鬧登場，即使天空下著雨，依舊不減民眾的熱情，人潮全都回流，大朋友小朋友都打扮成各種妖魔鬼怪，不管是公主還是王子，或是動漫角色通通拿出來，要秀給大家看，現場還有各種攤位，有的吃有得喝更有得玩，應有盡有，台灣經歷兩年多疫情，如今終於放寬，各項觀光活動解禁，也讓今年的萬聖節活動恢復昔日人潮。