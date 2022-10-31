藝人嗨咖(邱志恒)從節目《大學生了沒》班底出道，憑藉無厘頭的說話風格深受粉絲喜愛，27歲的他過去一直母胎單身，直到2021年情人節才順利脫單，對此，他特意錄影片分享交女友後5件令他印象深刻的事，笑喊：「原來我是一隻狗啊！」。

嗨咖近日在Youtube激動地宣布單身27年後終於脫魯，也透露對象是喜劇劇團「娛人時代」的小公主品妤，說完自己都害臊地笑出來，直言：「我的初牽、初吻、初抱什麼都給她了」。嗨咖表示，交女友後有5件事衝擊到他，最有感的就是「下半身超失控」，但當然是點到為止，笑稱：「太可怕了！」，此外，嗨咖也提到和女友有肢體接觸的感受：「女生皮膚真的太柔軟」，坦言以前打籃球時有碰過男生，跟女生的觸感真的不太一樣。

嗨咖自曝剛和品妤交往時，下半身是失控的狀態。(圖/High咖的屁孩日記 Youtube)

嗨咖透露女生的肌膚讓他超乎想像的滑嫩。(圖/High咖的屁孩日記 Youtube)

至於戀愛後的改變，嗨咖自爆開始發出「羞恥的聲音」，坦言過去唾棄Baby、寶貝或疊字詞，現在已說得非常順口，某次聽到和女友傳的語音對話時，不禁驚呼：「誰在控制我」，另一方面，由於嗨咖是第一次交女友，自曝連牽手都在腦中預演過，結果實際上戰場又鼓不起勇氣，最後由女友主動十指緊扣，讓他激動大叫：「我這個老燈泡，從來沒有插過電，妳一來給我一個220的，我差點燒掉欸！」。

High咖分享被女友主動牽手時的激動情緒。(圖/High咖的屁孩日記 Youtube)

High咖透露只要女友一出門，就會像隻狗一樣期待對方回家。(圖/High咖的屁孩日記 Youtube)

最後嗨咖也透露談戀愛後「過太爽啦」，現在的他常對空氣傻笑，彷彿癡呆一般，且女友出門後還會期待對方回家，笑說：「原來我是一隻狗啊」，網友看完嗨咖的分享後，則回應他：「哈哈哈哈笑死了～好像清純國中生發言」、「28年老燈泡超好笑，我要瘋掉，恭喜嗨咖」、「看到嗨咖發自內心的笑著錄完這集饒過你吧」。