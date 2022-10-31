「不給糖就搗蛋」，是充滿童趣又熱鬧的萬聖節親子活動，總太社區營造為熱門節慶活動加入永續意識，選在萬聖節前夕在社區開課，在老師帶領下，一起DIY討糖搗蛋小提袋，讓準備參加萬聖節扮裝遊行的親子們，都能提著屬於自己的小提袋去搗蛋，將討來的糖果裝好裝滿！

總太（3056）地產以「心生活美學聚落」作為社區總體營造主題，打造社區商圈、藝能學苑、共好市集等平台，整合空間硬體與人才軟體，落實共好互助的社區願景，今年「心生活美學聚落」持續進化，課程都將加入永續行動，如參與活動的成員需自備環保杯碗，或是製作可循環利用的生活實用物品，萬聖節搗蛋小提袋即是首發作品。

今年總太社區萬聖節活動第一場DIY討糖搗蛋小提袋製作課程，10月22日在今年剛交屋的總太共好新社區進行，藉由課程舉辦，也讓住戶得以開箱公設使用。

活動當天在老師帶領下，不少家長帶著小朋友在社區保健交誼廳內手作，雖是萬聖節主題的提袋，但提袋製作完成後，可運用在日常生活採買上，住戶們都覺得很實用。

第二場總太社區萬聖節活動，於10月29日在「總太2020」社區共好市集舉行「討糖小搗蛋遊行闖關遊戲」。由社區店家扮演關主，小朋友們在完成任務後，可獲得糖果，並將糖果裝入小小南瓜提籠，也順道裝入滿滿的成就感。

這次活動的另一個大亮點就是，由家長為小朋友精心打扮成各種小搗蛋的可愛造型，萌翻全場，宛如一場小萌娃齊聚的嘉年華盛會，也讓社區住戶直呼「太可愛了！太有趣了！希望明年再來參加！」活動在歡樂的氣氛下圓滿落幕。

總太地產董事長翁毓羚指出，今年是總太地產創立30周年，為積極回應時代趨勢，盤點永續發展的實質作為，品牌特別提出「永續城市，健康建築」作為下一個世代的品牌目標，除了在建築開發打造上持續精進外，對於「心生活美學聚落」的社區營造推動上，也將更積極注入永續的意識，透過群體的力量，將永續、環保的理念發揮到極致，更將朝永續社區的方向邁進。