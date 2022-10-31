新光金大公主、新壽副總吳欣盈三喜臨門；吳欣盈即將接任民眾黨不分區立委，今在臉書公布喜訊，另一半是名執業律師，也順利升格當媽媽了。

吳欣盈以「人生之所以精彩，就是因為總有許多意外」為題，在臉書公布喜訊。

她寫道，「我要當媽媽了！」，和接任立委一樣，這兩種身分，都是我人生中，沒有經歷過的角色。其實，也不全然都是意外，因為都曾經有過期待，只是我沒想到，竟然一起發生了。

吳欣盈表示，「愛情，一直不是我人生中的優先追求，尤其三年多前結束了一段婚姻，令我身心俱疲，但人生就是如此，永遠不會知道劇本的下一頁。」

吳欣盈透露，跟孩子的父親雷諾早在15年前就認識了，到現在才知道，15年前那場友人的聚會中，他就對吳欣盈產生好感，但她卻渾然不知，後來還邀請他來參加婚禮；她說，本以為，往後的人生，各自精彩，沒想到，從家人口中知道吳欣盈恢復單身的消息，立刻傳簡訊慰問，就此開啟了「未完待續」的新頁。

她透露，剛開始通訊只像是一般多年未見的老友問候，後來他送自己調製、瓶身親自手繪吳欣盈名字「盈」的香水當禮物；打動她的是，雷諾不曾問，卻猜中了她平時使用的香水，並選擇一種不一樣的後調、設計出一款獨一無二的香水送給吳欣盈。

她寫道，雷諾目前是執業律師，專注於歐盟能源政策。她願意選擇與他共度下半生，即使接任立委必須分隔兩地，他都充分支持並且理解吳欣盈；由於另一半不是公眾人物，因此吳欣盈期望，「給我們孕育生命，滋潤愛情的空間」。