新北市中和區地狹人稠，交通壅塞，尤其是上下班尖峰時刻，中山路、中正路、連城路及景平路等重要路段，塞車更加嚴重，新北市議員金瑞龍接獲民眾陳情反映，表示中正、錦和路口至中正、板南路口的雙向混合車道，一到上下班時間就會塞車，建議將最外側的禁行機車道改為混合車道，雖經過會勘，決定暫時維持現況，但他已成功爭取設置公車彎，相信對車流壅塞會有一定程度改善。

金瑞龍說，他邀集新北交通局、中和區公所、中和分局及里長到路口進行會勘，但因位路幅、現行交通動線及都市計畫等限制，會勘後初步決議維持現況，但他已向公所及交通局成功爭取，待日後人行道進行改善工程時一併設置公車彎，相信對車流壅塞會有一定程度的改善，也請分局多協助取締違停車輛，盡量維持道路淨空，以維護用路人權益。

新北市交通局長鍾鳴時表示，中和區中正路、中山路都是交通流量大的路段，尖峰時刻非常容易塞車，中間禁行機車道設置的目的是要分流，將直行車、轉彎車及汽機車做適度的分流，可以讓交通更順暢。中和警分局認為，公車靠站、車輛臨停及右轉車等樣態，皆會導致後方車輛回堵，未來會加強取締違停車輛，保持行車動線順暢。

中和區公所指出，目前傾向維持現狀，待日後人行道進行改善工程時，視人行道路幅及交通情況，一併進行設置公車彎，便於乘客上下車，也避免阻擋到後方車輛行進路線。

金瑞龍強調，禁行機車道的設置有其目的性，避免汽車跟機車在變換車道時發生碰撞，尤其在高速行駛狀態下非常危險，若要將最外側的禁行機車道改為混合車道，也是一樣會有發生碰撞的風險。