高雄市農業局運用青創基金推動「高雄青創農企業孵育計畫」，為青農投入夢想資金。該計畫是農業部門第一個打破「主題設限」的輔導計畫，12個提案主題承載青農各式各樣的夢想，可說是遍地開花。31日在高雄軟體科技園區辦理MVP青農授證儀式暨成果發表分享會。

青年局長張以理及農業局副局長王正一連袂出席「第一屆MVP青農盛典」，並授予這一群獲得夢想基金的青農「MVP(Most Valuable Player)青農」榮耀身份，代表其勇於走出舒適圈，為家業或產業加值、帶來正向改變。12組MVP青農上台演說分享他們實踐夢想的歷程，藉由發表計畫輔導成果，讓他們的追夢故事被大家看見，鼓勵其他農業從業人員踏上追夢旅程，吸引更多年輕人在農產業裡築夢。

像是位於橋頭的水流莊是一座都市型牧場，型農楊政勳的夢想是讓這個牧場打造出100種可能性。舉凡讓小朋友來「鏟羊屎」的食農教育、越野賽車活動到另類的夢想牧場婚禮…等，都是他腦海中的小點子。政勳當初申請這項計畫也是抱著試一試的心態，因為傳統農業補助都是以生產機具為主，沒想到這次拿到的夢想資金，可以讓他讓這30年的老牧場能華麗大轉身。在圓夢計畫的鼓舞之下，加上本身自有資金，開始打造他夢想中的牧場，其中建置了互動式體驗場域、打造出獨立的多功能視聽室，未來可提供各親子共學團、公司企業團體租借使用，提供更精緻化的入園體驗，這個夢想計畫已讓30年老牧場重新打造門面，煥然一新!

另外每當小番茄產季期間又遇到下雨天，就是李王勝及其他番茄農友最害怕的日子，因為在分級包裝前不但需耗費上兩天風乾，還需要將番茄再擦拭乾淨才能出貨，相當耗時耗成本耗精神。李王勝不禁想：小番茄是否能有一台SPA洗淨機並且加上強力風乾功能，讓小番茄出貨時賣相更佳，完全潔凈。於是李王勝與同樣在杉林區的型農好友朱映凡、李富興、吳星煌組成團隊共同申請「高雄青創農企業孵育計畫」獲得夢想資金，規劃「特別開發客製」出一台「無蒂小番茄清洗風乾SPA機」，從此能節省下90%人力，只要兩小時就能完成清洗及風乾番茄表面清潔溜溜！團隊未來還預計開發代洗滌蔬果服務，創造新的商業服務模式。

農業局副局長王正一勉勵青農：這次的成果讓我們確信，有目標有理想就會走向前方，青農們有夢一定要勇敢去追，更期望大家可以團隊結盟合作把產業效益放大，農業局一直都以「強化農業產銷」、「推動農村發展」、「落實農民福利」政策優先，我們會一直陪伴協助大家，永遠都是青年農民的堅強後盾!