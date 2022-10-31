中華民國籃球協會31日召開SBL暨WSBL球團會議，確認2023年球季相關時程，明年度起第20屆SBL與第18屆WSBL首度合併舉行，WSBL也安排雙北市以外的場館進行賽事，新球季2023年1月7日將在新北市輔仁大學中美堂開幕。

第20屆SBL共4隊參加，包含上屆冠軍台灣銀行、裕隆納智捷、台灣啤酒以及新加入的彰化柏力力；第18屆WSBL同樣維持4隊規模，分別為衛冕軍國泰人壽、台元、台電、中華電信。

今日會議中通過全新賽制，SBL及WSBL例行賽將採用階段賽制，每2循環為一個階段，SBL進行10循環5個階段，每隊出賽30場，WSBL進行8循環4個階段，每隊出賽24場。例行賽總成績第四名球隊無緣季後賽，第三名與第二名球隊進行三戰二勝制挑戰賽，勝隊與例行賽第一名球隊進行五戰三勝制總冠軍賽。

第20屆SBL暨第18屆WSBL目前暫定將前往新北市輔仁大學、新北市板橋體育館、新竹市立體育館、彰化師範大學、高雄市鳳山體育館等場地進行比賽，WSBL首度移師雙北市以外的地點進行賽事，預計會安排新竹及彰化兩地賽程，讓各地喜愛女籃的球迷也能就近欣賞各隊球星的精湛球技。