對於近日有一份網路民調，不但無黨籍桃園市長候選人鄭寶清的註記被加上「背骨仔」三字，國民黨台北市長候選人蔣萬安的黨籍竟被寫成「中共國民黨」。蔣萬安陣營認為，這是假民調，中傷的是蔣萬安與鄭寶清，應該是綠營的人在搞的文宣戰！

有民眾發現，一個好像google網址的2022九合⼀選舉民調（北台灣）的網路民調，點進去https://docs.google.com 操作後才發現有鬼，在台北市的候選人號碼順序有誤，且在蔣萬安的括號註記寫上「中共國民黨」的誤導字眼。

另外，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清則在括號註記裡頭加了「背骨仔」三字，鄭寶清認為，這應該就是有人刻意搞鬼的「用push poll形式的負面文宣」，就是誘導選民 不投票給鄭寶清、蔣萬安的惡意⽂宣。

鄭寶清「合理懷疑」就是民進黨或其網軍側翼在用搞鬼民調文宣「拉抬選情」刻意操作打壓鄭寶清及蔣萬安選情，散播「意圖使人不當選」的假訊息資料，嚴重違反選罷法第104條規定之罪責，可處五年以下有期徒刑。

而蔣萬安陣營也認為，這是假民調，中傷的是蔣萬安與鄭寶清，應該是綠營的人在搞的文宣戰！

鄭寶清呼籲檢調機關應該立即主動調查背後真兇，以免嚴重影響選情的變化！