2022九合一選戰逼近，高雄市長陳其邁前金新興苓雅後援會30日正式成立，活動中，除了在地立委趙天麟立下「軍令狀」力挺民進黨高市議員候選人湯詠瑜外，同選區「對手」、高市議員郭建盟也挺身而出，呼籲民眾支持湯詠瑜，力保民進黨在前新苓選區3席全上。

陳其邁前金新興苓雅後援會成立大會上趙天麟、郭建盟、高市議員黃文益皆到場力挺，懇請民眾力挺建設高雄有著卓越成績的陳其邁繼續連任。趙天麟也立下「軍令狀」，強調提升議會問政品質「前金、新興、苓雅3席要全上」。

另外，郭建盟在造勢會場也首度透露目前民調名次，郭建盟指出，目前與黃文益民調排名在安全名單範圍內，感謝民眾長期支持，並強調議會席次要拼過半，前新苓一定要3席全上，更「大氣度」的拜託民眾力保湯詠瑜，讓3席前新苓議員候選人全數進入議會，一起與陳其邁再拚4年。

聽到郭建盟這番話，正處自主健康管理期的湯詠瑜哽咽表示，當時在辦公室看現場直播，倒數的關鍵時刻，郭建盟呼籲大家力保湯詠瑜時，她非常感動，也感謝郭建盟展現「大氣度」。選戰倒數26天，她會繼續拚並加倍努力爭取民眾認同。