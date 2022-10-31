2022台北金融科技展圓滿落幕，第一銀行展區單日吸引超過2,500人次參訪，為展現發展前瞻創新之決心，第一銀行一年多前即提前布局設置「前瞻共創基地」（Futuristic Co-creation Base，簡稱FCB），聚焦於「創新專題」與「企劃人才」兩大任務，積極發展從「創意、創新到商業模式再造」之文化，輔以產學合作方式，開放校園優秀人才協作，掌握金融科技創新之契機，目前已與臺灣大學、政治大學及成功大學建立產學合作關係。

第一銀行積極推動前瞻共創基地，透過產官學研共創協作，增進人才交流及培育，合作打造從點到面的立體金融生態圈，提供客戶更多元且優質的體驗。

自2017年起推動數位轉型的第一銀行，規劃了一系列數位轉型發展藍圖，重新聚焦顧客體驗（UI/UX），持續創造客戶價值，維持永續經營韌性，為數位轉型提供豐沛量能，並不斷與時俱進，積極發展數位金融，iLEO數位帳戶也在今年正式突破100萬戶，為公股第一。

為延伸數位轉型「普惠」、「永續」的共識，第一銀行成立了「數位發展策略小組」，完成37項數位化流程改革，其中有62％既有業務數位化或流程再造、24％既有數位平台優化及14％創新業務，累計節省近160位全職員工工時（FTE），相當於減少近32萬小時的作業人力。

第一銀行更舉辦「數位轉型2.0共識營」，由董事長邱月琴率領一級主管參加，由上而下凝聚全行數位轉型共識，並採取「引進外部數位專業人才來活化組織，以及全行人才的數位賦能培訓」做法，注入數位DNA，提升研發前瞻力及數位競爭力。

第一銀行數位轉型表現亮眼，榮獲有金融界奧斯卡美譽的臺灣傑出金融業務菁業獎之「最佳財富管理獎」優等獎、哈佛商業評論數位轉型鼎革獎之「單一項目數位轉型-卓越營運組楷模獎」及「國家品牌玉山獎」等殊榮；近日更與台灣房屋首創合作推出「AI房貸試算服務」，提供客戶省時又便利的數位金融服務。

展望未來，第一銀行將秉持「就在你左右」精神，聚焦未來虛實整合的科技金融服務，掌握未來金融發展方向，以達永續發展之目標。