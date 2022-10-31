為促進台灣與馬來西亞雙邊經貿合作及技術交流，台馬企業諮詢小組（BAG），在雙方工作人員的努力下，31日如期舉辦2022年第三屆雙邊會議。

工總表示，本屆會議針對智慧製造、資訊服務及創新、清真產業、電商物流與人力資源提出各項專業意見，希望能促進雙方產業技術合作與交流，並提升我商在馬來西亞當地市場之競爭力；FMM則強調，馬方今年特別關注智慧製造領域與清真產業領域。一方面，FMM期與工研院進行電動車與AI等領域有關之技術合作與交流，並期待於2023年抵台與工研院進行實體交流。另一方面，馬方工業發展機構（Halal Industry Develop corporation，HDC）已長期和我外貿協會清真中心針對清真產業進行合作，HDC仍期待深化與我清真中心之合作，並共同舉辦有關清真產業區塊鏈技術推廣之線上會議。

工總強調，台馬之間貿易利益龐大，2021年馬國是我國第七大貿易夥伴，我國則為馬國第九大貿易夥伴，雙方貿易往來總額高達251.25億美元。若馬國對我國與所有外資企業關鍵職位之持有人，能核發五年而非現行兩年通行證，則勢必能吸引更多台商赴馬投資。對強化兩國安全供應鏈之布建、鞏固雙邊產業之合作關係與貿易往來，必能帶來實質效益。

台馬企業諮詢小組（BAG）始於2018年馬國貿工部之提議，希望藉由台馬雙方的企業界人士共組BAG，進行民間緊密交流，並在會議後將結論與共識，提供做為雙方政府的建言，以推動台馬的實質經貿關係。

本案在貿易局的指導與支持下，由工業總會擔任總秘書處，並邀集國內重量級的公協會，如：電電公會、機械公會、台北市電腦公會、醫療器材公會、貿協清真推廣中心、商業發展研究院、中華民國物流協會、台北市進出口公會、電子設備協會、顯示器聯合總會與國際商貿文化交流基金會共同組成；馬國方面，則由馬來西亞製造商聯合會（Federation of Malaysian Manufacturers，FMM）擔任總秘書處。

台方BAG特別聘請工總胡定吾常務理事擔任主席；藉由胡定吾先生在生物醫藥與金融投資的專業領域，與馬方進行良好的對接統整。馬國則由FMM理事李祖國擔任主席。雙方約定定期就智慧製造、資訊服務及新創、醫藥醫材、清真、電商物流等產業意見向雙方政府提供經貿政策建言。本次會議之結論，將交付台馬經濟合作委員會（MTECC）作為政策建議。

由於我國仍有相關檢疫與境管措施，因此本次BAG會議仍採線上方式舉行，由兩位主席共同主持。另外包括貿易局、工業局、駐馬經濟組、中小企業處等單位亦出席掌握最新狀況。其餘包括工研院、中國生產力中心與馬來西亞台商會等智庫與業界代表均與會提供建言，雙方氣氛熱絡、溝通密切，且希望台馬BAG模式，可以成為其它國家推動經貿合作的典範。