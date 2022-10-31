沃旭能源31日獲勞動部頒發2022年「工作生活平衡獎」，肯定沃旭能源在員工於事業及與個人生活間取得平衡上所做的多方努力。由勞動部主辦的「工作生活平衡獎」，今年已邁入第四屆，此獎項係為鼓勵企業打造友善工作環境以提升員工福祉。沃旭能源今年在「彈性工作組」項目評選中，從88間候選企業中脫穎而出，首度獲獎。

沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示，我們認為創造一個完全以綠能運作世界的沃旭企業願景，必須仰賴全體員工的力量來實現。我們相信透過彈性工時及相關促進工作與生活平衡的措施，能夠協助員工發揮最大潛力。沃旭很榮幸也很高興這些努力獲得勞動部肯定，我們會持續支持員工在工作與生活上不斷成長，實現更好的發展。

沃旭能源在台灣推行的彈性工作制度，源於北歐的「快樂工作」（Arbejdsglade）文化。所有員工不分職位，臨時有需要的時候皆可在家工作或上下班時間採彈性設計，提早下班或是晚一點進辦公室，時間安排更能配合個人需求。

此外，沃旭能源致力提供舒適且充滿活力的工作環境，激勵員工並照顧他們的身心健康。沃旭提供優於台灣勞動基準法的休假制度，包括優沃的年假天數、病假、產假，還有感謝員工日及彈性放假免補班等措施，讓員工有更多彈性處理個人生活事務，且有足夠休息時間，進而在工作上能有最佳表現。

沃旭能源每年都會進行「以人為本」（People Matter）的員工意見調查，由員工匿名給予公司反饋，主管們不僅會公開透明與員工分享意見調查結果，更與團隊共同商討改善工作環境的行動方案。沃旭能源將持續致力創造友善家庭及健康的工作環境，讓員工能發揮最大潛能，確保企業及員工職涯和生活永續健全發展。