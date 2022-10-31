新黨桃園市議員候選人游智彬今天質疑，桃園市長鄭文燦母親2020年告別式費用超過千萬，近萬坪場地為建商土地。此外民進黨桃園市長候選人鄭運鵬北區競總也是建商提供，質疑鄭運鵬若入主市府，是為建商代言，還是為市民代言。

桃園市新聞處長詹賀舜表示，候選人已經多次以影射的方式，把選舉當作抹黑比賽的低劣作法，這也反映他內心的世界與價值觀，而選舉淪落至此，只剩卑劣不實的手段，著實令人不齒。鄭市長相關的財政申報都是依法辦理並無不法，告別式費用也是由家人一起負擔。請候選人自重，為了選舉刻意製造話題，影射抹黑並不會替自己增加選票，只會讓選民更認識你內心的黑暗。

游智彬今天和新黨發言人、律師陳麗玲質疑鄭文燦、鄭運鵬和建商關係，游智彬提到，鄭文燦母親的告別式搭建豪華帳篷。他詢問殯葬業者，該帳篷1天就要300萬，該土地整地評估800萬，還不算大批維安人員費用就超過千萬元。游智彬強調，並非是攻擊喪禮，而是質疑喪禮背後隱藏的地坪炒作以及和建商私相授受的關係。游智彬說，該土地為建商所有，為何要提供近萬平方米土地？

陳麗玲說，相比下國民黨主席朱立倫在新北市長任內母親過世，在市立殯儀館舉辦告別式，鄭文燦卻選擇和建商勾搭不清。此外鄭運鵬北區競選總部土地也是建商提供。游智彬痛批，選舉拿建商的地、用建商的錢，若入主市府是為建商代言，還是為市民代言？

至於鄭運鵬日前也遭民眾黨桃園市長候選人賴香伶質疑競總與建商關聯，當時鄭運鵬競辦回應，此次競選總部皆合法合理設置使用，也是桃園多年來的地方傳統。