交通部觀光局阿里山國家風景區管理處主辦的神木下婚禮今天在阿里山車站盛大舉行。（阿里山管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今年有2對結婚40年和32年的資深佳偶報名神木下婚禮。（阿里山管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

參與新人們洋溢滿滿幸福感。（阿里山管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今由阿里山管理處處長洪維新擔任證婚人。（阿里山管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

神木下婚禮第一天，就是帶著新人體驗鄒族婚禮儀式「打屁股」。（阿里山管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

15對新人在親友團和參與來賓的祝福下，甜蜜完成終身大事。（阿里山管理處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

由交通部觀光局阿里山國家風景區管理處主辦的神木下婚禮，一向被視為十分獨特的森林系婚禮，今天因山上風雨不斷，阿里山管理處臨時將婚禮地點改到全台最大木造車站阿里山車站舉辦，盡管雨勢攪局，15對新人們依舊幸福感滿滿，在親友團和參與來賓的祝福下，甜蜜完成終身大事。

今年報名16對新人，最後有15對新人參加，包括一對結縭40年的紅寶石婚和攜手走過人生32年的資深佳偶，由於神木下婚禮是搭配遊程進行，神木下婚禮第一天，就是帶著新人體驗鄒族婚禮，鄒族人舞動傳統歌謠祝福新人、長老「溫情喊話」後，最具代表性傳統儀式「打屁股」隨即上場，象徵婚後雙方將要擔負起更多的責任，最後以同心交杯敬酒，期許新人永結同心。

阿管處說，除了鄒族傳統婚禮，也安排生力農場採茶、製茶、手沖咖啡與法式下午茶等體驗，讓新人感受阿里山獨有的茶、咖啡文化，另今年也增加家屬午宴規畫與家屬限定遊程，與嘉義愛玩美旅行社一同開發設計神木下婚禮親友團2日遊程，不再受限以往一對新人只能帶2位親友參加婚禮的限制，讓親友團得以全程參與、感受新人的喜悅。

今年最具矚目的新人，除結縭40年的紅寶石婚夫妻，先生為山區村長，致力於村里服務與在地產業輔導，另一對就屬返鄉創業的鄒族女孩瑜安與先生睿君，兩人一同回嘉創立「飛鼠咖啡Peisu Coffee」品牌，與原民生活密切關連。

今由阿里山管理處處長洪維新、阿里山鄉鄉長杜力泉擔任證婚人，林務局嘉義林區管理處阿里山工作站站主任賴龍輝、嘉縣文化觀光局秘書陳峰武、阿里山鄉農會總幹事劉家顯等各界見證下，15對新人完成浪漫的證婚儀式，並進行一連串的婚拍體驗，在阿里山留下最美的印記。