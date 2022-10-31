受美元升息影響，導致飼料開始進入下一波漲價，有飼料業者宣布，自11月1日起每公斤飼料調漲0.5元，畜禽業者表示，美元升息充滿許多變數，豬肉、毛雞、雞蛋未來恐面臨下一波漲價，但由於船運價格下降許多，加上到港價格稍降，現在飼料漲價並不合理。

美國通膨居高不下，美國聯準會(Fed)今年9月宣布升息3碼，並可能在年底再升息5碼，加上新台幣本月貶值貶破32元，再掀下波飼料漲價的趨勢。

台灣飼料工業同業公會總幹事鄒信南表示，目前玉米期貨價每公斤11.78元，美元升息使得飼料進口價格再漲，加上台幣貶值，至少要多付出10％的成本，其他飼料廠也會會慢慢漲價。

中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，已經有和農委會協調，農委會的說法是今年9-10月份匯率波動大，所以飼料經營壓力大才漲價，但匯率不到32元時買的玉米都還沒到台灣，結果現在就漲價，加上海運已經大幅降價，呼籲至少要延後1個月再漲。

根據養雞業者統計，肉雞吃的三期料現在每公斤是23.7元，漲0.5元後是24.2元，蛋雞吃的產蛋料漲價後每公斤來到17.5元，邱時恩說，去年開始缺小雞，新冠疫情開始後飼料因為船運問題一路飛漲，今年又碰到俄烏戰爭影響原物料出口，即使現在小雞價格下修但畢竟有限，毛雞價格可能再漲。

豬農表示，漲價0.5元等於每公噸額外支出500元，飼料價格雖然漲漲跌跌，但船運費的報價在今年11-12月已經降很多下來，玉米到港價格也沒有比前2個月高，現在漲價並不合理。

農委會畜牧處副處長江文全表示，最近2個月台幣貶值幅度約18％以上，無形中導致原料採購原價格墊高，不過今年開始已有幾個主要因應措施，包含請業者提早採購國外原料，國內轉作硬質飼料玉米、公糧釋出等，然而轉作玉米的數量相當有限，公糧成米則是不斷釋出。

雞農表示，台灣種植的硬質玉米因為沒有經濟規模，加上工資貴，只能當作應急手段。