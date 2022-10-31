雲林縣政府補助動畫片《魍神之夜》，入圍金馬獎最佳動畫短片。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府補助動畫片《魍神之夜》，入圍金馬獎最佳動畫短片。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府補助動畫片《魍神之夜》，入圍金馬獎最佳動畫短片。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府影視製作補助計畫再傳捷報！由畢業生有限公司製作的《魍神之夜》入圍第59屆金馬獎最佳動畫短片。曾以動畫短片《櫻時》榮獲東京動畫大獎的資深動畫導演蔡旭晟再次推出最新力作《魍神之夜》，以雲林古坑雲嘉南峰為背景，透過10歲女孩徐春妹在魔幻森林與石虎等動物相遇之旅，進而帶出友善動物、永續保育大自然環境的省思。

《魍神之夜》改編自甘耀明小說《水鬼學校和失去媽媽的水獺》，引人入勝的畫面節奏、精緻的動畫製作及詭異的配樂，營造出不寒而慄的氛圍，讓人完全投入主角的處境，跟著女孩一步步挖掘。媒體盛譽本片視覺如吉卜力般的細膩筆觸及溫暖色調，為原本詭譎的傳說抹上一層奇幻神靈感。

「動畫採用真人轉描的手法，以奇幻的手筆呈現台灣鄉野奇譚，而《魍神之夜》最大的挑戰莫過於手繪動畫」。蔡旭晟導演指出，手繪動畫的影像本質就是手工藝，就算有數位工具輔助，每吋影像就是須要人和筆慢慢畫出來，「整個漫長的過程就是意志力的搏鬥，加上covid-19疫情的影響，對製作上都是巨大的挑戰」。

雲林縣政府新聞處長羅楚東表示，《魍神之夜》充滿魔幻神祕色彩，觀看者跟著10歲女孩徐春妹的腳步走進森林，藉由她的視角與林中動物共舞，陪著她一同感受緊張及難過情緒，這部動畫歷經4年時間，透過製作團隊專業精密的技術分工，最後由蔡旭晟導演結合實拍與動畫特效完成這部魔幻之作，處處可見其用心及對細節的堅持，入圍最佳動畫短片實至名歸。縣府非常榮幸能參與，也非常期待《魍神之夜》能拿下金馬。

羅楚東強調，自張麗善縣長上任後，即成立影視委員會並推動「雲林縣政府獎勵影視製作補助計畫」，自今年初公告雲林縣政府影視補助計畫迄今，共核定4件補助案，除有描寫3代同堂衝突的《西南方的天空》，更有充滿魔幻又寫實的動畫短片《魍神之夜》等各類型影視作品，讓大眾感受雲林之美，進而促進當地觀光產業發展。

畢業生有限公司指出，《魍神之夜》劇中的山林設定在距離主角春妹居住村落不遠處的山腳，劇中徐春妹被魍神吸引，意外踏入森林祕境，經歷1場魔幻的旅程。整部動畫背景大量參考雲林一帶及美濃、旗山的山林地貌及人文建築包含宮廟農舍，取景雲林古坑雲嘉南峰，讓《魍神之夜》在氛圍上忠實呈現南台灣的炙熱氣息及熟悉的自然光影。

畢業生有限公司也表示，2020年在雲林古坑一帶曾傳出居民發現石虎的蹤跡，雖然沒有影像或照片曝光，仍引起相當大的關注與重視，盼透過雲林古坑取景，延續石虎出沒傳聞，以動畫魔幻又寫實的敘事，讓故事更富想像空間。期待透過劇中主角參與大自然的生命教育，對山林、動物於現實生活中遇到的困境有更深刻的反思與重視，進一步帶動雲林自然保育、友善的正面城市意象。

《魍神之夜》包含劇本和動畫開發與製作約4年時間，製作元素涵蓋廣泛，由畢業生有限公司出品與統籌製作，實拍作為動畫素材，由導演蔡旭晟身兼美術與視覺動畫指導，因為動畫設定包含人類、動物類與幻想類角色，製作上須以技術分工。

由劉育樹導演帶領的光點吉樹，將實拍人物畫面轉描為2D動畫影像；由郭憲聰帶領的再現影像，以3D動畫製作非人類角色，包含動物類、幻想角色類及道具等；最後由蔡旭晟導演將實拍與動畫的整體視覺設計、動畫美術背景、彙整2D與3D、特效及最終合成。