距離九合一大選已經不到1個月，新北市長侯友宜今(31)日特地請假，前往八里文化活動中心替新北市議員候選人陳家琪站台造勢；他說，未來八里要發展產業、地方建設，「不可以沒有一位在地的市議員」，希望八里人選票集中，讓陳家琪有機會為家鄉服務。

侯友宜直言這次選舉受到疫情影響，很多新人都要戴口罩，所以辨識度比較低會比較低，但新人們願意秉持犧牲奉獻的精神參與公共事務，這非常不容易。

他說，現任的新北市議員鄭戴麗香以身體健康為由，選擇不爭取連任，但自己相信陳家琪能延續鄭戴麗香認真服務地方的精神，而八里未來會有相關的建設發展，需要一起共同努力，「怎麼可以沒有一位在地的議員呢？」。

侯友宜表示，八里人若是全部集中選票，還不一定可以選出一位議員，因此大家更應該團結，讓陳家琪當選，讓她能為自己家鄉積極努力的服務，讓八里的繁榮能不斷成長跟茁壯。

他強調，萬里、金山人口總和跟八里差不多，但這次沒有一位當地人願意出來選，只有八里有陳家琪臨危受命，願意扛起這個重責大任，大家更應該全力支持。