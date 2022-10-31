房貸利率攀升，經濟前景不明，今日傳出台中北屯區新案「南悅豐映」降價消息，不過，業者予以澄清，強調此案尚未開盤，何來降價說，直言好建商努力蓋好房子，卻被不實傳聞掃到，感到很無辜。

業者指出，這幾年原本暴漲的營建原物料價格，近來有反轉下降的情況，相關的供應商也會跟著巿場趨勢走，尚未開案的「南悅豐映」，自然會對近期成本趨勢納入評估，並無降價問題。

他強調，建商願意如實反應成本走勢，有利房屋巿場健康發展，也有利消費者進場購屋。