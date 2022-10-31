國票金控成立以來首度辦理現金增資30億元，不畏金融市場振盪，展現經營團隊追求業務成長的企圖心，現增案向證期局申報生效獲准，發行價格訂為每股10元，以近10日收盤平均價計算，折價幅度約為12％。

國票金控表示，這次現增除原股東認購8成及10％於市場公開承銷外，另提撥10％給金控集團員工認股，員工認股雖有1年閉鎖期，但認購意願仍相當踴躍，代表對公司未來展望樂觀。近年來旗下子公司不論在營運績效表現，市場地位提升，股價長期投資報酬表現，主要股東認購意願強，未來將有更好報酬績效表現。

國票金增資訂認股基準日為11月18日，最後過戶日為11月13日，繳款日為11月23至29日，特定人繳款期限為12月2日，預料資金可望在年底前到位。

國票金控總經理蘇松輝強調，該公司成立20年來首度辦理增資，營運資金及資本結構進一步強化，具更大風險胃納因應市場波動，並提升業務操作能量，蓄積業務成長的動能。觀察該公司股東以長期持有投資人為主，統計顯示，考慮持有股票除權息，長期投資報酬率，在全體金控公司中名列前茅，關鍵在於掌握利率循環趨勢。

核心子公司國際票券長期耕耘貨幣及債券市場達40餘年，對往來企業、金融機構的資金脈動，及利率市場變化極為敏感。利率商品操作不同於股票，需觀察殖利率曲線隨景氣循環變化的特性，運用授信信用利差及債票券的長短期利差，創造穩定的獲利。證券子公司除維持經紀市佔地位不墜，近年來在承銷、新金融商品業務的拓展上，績效斐然，居同業領先地位，挹注母公司獲利動能。

升息循環雖造成金融業營運受短期衝擊，國票金控認為，升息循環有機會明年上半年停止，隨利差擴大，授信業務將直接受惠，創造補券良好契機，對明年業務成長展望樂觀。這次增資將有效提升業務操作能量，並強化財務結構，各項財務比率將位於金控前列，對未來業務發展及成長助益，營運績效將有更亮眼的表現。