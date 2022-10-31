永豐銀行2022年10月29日參與國立中興大學主辦的「遊綠川、從興出發」綠川生活日，攜手在地團體、居民共同實踐環境保護。永豐銀行表示，「綠川生活日」結合「永豐生活．百萬綠行動」的核心精神，以互動遊戲方式，與興大師生及周邊生活圈民眾分享多元知識，亦沿著河畔體驗綠色生活，透過導覽接觸溪流及生態，傳遞生物多樣性概念，逐步建構永續家園。

永豐銀行表示，永豐長期與興大進行多面向產學合作，包括2014年設立興大分行，協助師生及鄰近民眾辦理金融服務；永豐也連續8年加入興學塾企業導師計畫，讓學生在學期間即可接觸金融產業，提前探索職涯，開創更多可能性。興大分行自2022年8月起亦加入「奉茶行動」，於營業期間提供路過師生及民眾取用飲用水，鼓勵隨身攜帶環保杯，減少購買一次性瓶裝水。

為鼓勵員工從日常生活中愛地球，永豐銀行表示，2019年起推動「永豐生活‧百萬綠行動」，將每月17日訂為「永豐環保日」；同時發揮金融核心力量，在全臺125家分行導入使用e-Note（電子表單）等，一年省下近500萬張紙，2023年則全面導入適用掌靜脈辨識技術的ATM（自動櫃員機），節能減碳也提供客戶有感的數位化服務體驗，共同邁步「翻轉金融 共創美好生活 Together,abetter life.」的企業願景。