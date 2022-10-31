故宮博物院典藏的文物「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」，發生破損。（故宮提供）

故宮瓷器破裂初步調查報告出爐並送立法院，報告中指出編號007167的破裂因素，推測是有肉眼無法見的暗傷，導致時間經過發生破裂情事。（故宮提供）

故宮博物院典藏的文物「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」，發生破損。（故宮提供）

故宮瓷器破裂初步調查報告出爐並送立法院，共有編號16896明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗和編號007167清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗兩份報告，報告中指出編號16896的破裂因素，可能是燒製時的胎裂或移動時的鐵箱晃動，編號007167的破裂因素，也推測是有肉眼無法見的暗傷，導致時間經過發生破裂情事。

這兩份報告中相關人員姓名皆隱去，以及多處訊息遮蔽，無法完全判斷事情全貌，報告指出，編號16896明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗，是在2021年2月3日，器物處瓷器科研究人員、行政人員、研究助理、技工等六人，進入山洞瓷器庫房做例行整理時，發現裡面院1873箱內的編號16896破裂，因此啟動政風室做行政調查。

行政調查共經三次現場勘查，第一次是2021年2月25日到山洞瓷器庫房，瞭解器物處進入山洞瓷器庫房的行政作業流程，庫房現場各項物品擺放情況，以及監視器裝置情況，並調閱所需的監視器畫面，同時瞭解院1873箱原本擺放的幾（調查報告顯示為空白）處，還有因整理而另外移到擺放的幾（調查報告顯示為空白）處，報告指出，院1873箱內除了編號16896破裂，其他38件文件保存現況。

第二次現場勘查為2021年3月4日，勘查16896現況和發現破裂後的處置與保存情形；同年3月31日再次勘察編號16896實際破裂情況及試圖拼湊修復後可能的完整狀況。

經調查報告指出，2011年10月和2012年3月大盤點時，編號16896尚屬於完整未破裂情況，2015年因有大陸故宮學者特別參觀提歸件，雖有搬動院1873箱文物，但因為時間久遠，已無法調閱相關時間點的監視器，相關人員已不復記憶，無法還原情況。

此外，報告也指出，訪談器物處瓷器科長及助理研究員，兩人表示，一般瓷器在燒造時若有胎質不緻密的情形，就可能會有胎裂可能，因胎裂暗傷肉眼看不出來，因此有時是因為這樣破損。報告也提出，破損原因也有可能是搬運鐵箱過程造成文物晃動受損。