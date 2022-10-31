俄羅斯和烏克蘭在周末完成了新一波的囚犯交換，俄羅斯換回50名俘虜，烏克蘭換回52人。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導，這一次戰俘交換的消息，莫斯科和基輔方面幾乎同時公開，這顯示雙方對此類事務已相當熟練，沒有出現意見分岐。只是，各自的都聲稱自己的俘虜待遇和處境都不好，回國後需要治療。

俄羅斯軍方表示，從烏克蘭返回的 50 名士兵「健康狀態不佳，處於生命危險之中」，將在莫斯科接受醫療和心理康復治療。

烏克蘭總統府辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）表示，返回的52名烏克蘭士兵當中，包括軍官、醫務人員和士兵。其中有一名醫生曾經歷了馬立波圍城戰，他的醫院遭俄軍砲火夷為平地後，逃至亞速鋼鐵廠(Azovstal steel plant)，既是避難，也為守軍裹傷。在圍城2個月又3個星期後，亞速鋼鐵廠的守軍與市民才主動向俄軍投降。

親俄的頓內次克民兵首領普希林(Denis Pushilin)表示，有7名頓內次克民兵，以及2名盧甘斯克民兵被送回。