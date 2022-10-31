又見「掃樓」大手筆！宏普建設（2536）位於台北市內湖舊宗段Costco對面的新湖二路商辦大案，今（31）日公告，以總價40.8億元，整棟被「打包」，買家為宏楷投資公司、新妍投資公司；宏普建設總經理游武龍表示，換算每坪成交價約60萬元，為舊宗段、使用分區科技工業區的最高價。

商用不動產市場在這一波台商回流潮中，持續發燒，熱度不減，今天宏普建設傍晚公告，台北市內湖舊宗段的商辦大樓，整棟成交，總價達40.8億元，買家為宏楷投資有限公司及新妍投資有限公司。

至於交易標的物，包括台北市內湖區舊宗段54-11及54-22等二筆地號，及地上所興建之「辦公大樓」全棟。其中土地面積達1,265.04坪，辦公室及停車位建物總面積，為8,421.10坪，共21戶、及194個停車位。

宏普建設總經理游武龍表示，全案預計2025年完工交屋，屆時認列獲利，處分利益估計18%~20%。

游武龍表示，今年928檔期至第四季，宏普將推四筆新案，總銷達200億元，包括北士科「宏普陽明」、新店央北「宏普中央公園第三期 」、桃園「宏普畫時代－時晴苑」，以及內湖舊宗商辦大樓案。現在，內湖舊宗商辦大樓已以40.8億元，整棟成交，率先達標。