今（31）日是西洋萬聖節，許多民眾都沈浸在節慶的氛圍中。而台中市長盧秀燕今日也在臉書上表示「萬聖節雖然是西洋節日，但也是親子間最難忘的節日」，同時更列出了4點政績，直言「減輕爸爸媽媽的負擔外，小朋友也能享受戶外遊憩，共創孩子們童年美好回憶」，引發討論。

盧秀燕在臉書上先向民眾祝賀「萬聖節快樂！」，再來更喊出「著色畫徵圖」，盧秀燕提及，萬聖節雖然是西洋節日，但也是親子間最難忘的節日，因此盧秀燕的團隊特別設計了著色圖紙，盧秀燕強調「台中要做一個願生能養的城市」，近年盧秀燕執政團隊推動了「生育補助翻倍」、「公托公幼倍增」、「12處親子館」、「139座美樂地公園」。

盧秀燕說，「除了減輕爸爸媽媽的負擔外，小朋友也能享受戶外遊憩，共創孩子們童年美好回憶！」盧秀燕最後也表示，著色圖紙將在11月6日在台中市長盧秀燕競選總部展出，屆時小朋友們畫的圖畫將在同樂會當天佈置在主視覺牆上，而且憑圖兌換限量的12色繽紛色鉛筆，歡迎各位民眾當天一起來同樂。