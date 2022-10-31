駕駛拍到後方物流車狂閃「爆閃燈」，還錄下物流車不慎頂撞到前車造成失控撞護欄。

國道3號土城路段日前晚間發生一起車禍，有輛裝著藍色「爆閃燈」的物流車行經此路段時，因刺眼的藍燈讓前方駕駛受不了，該駕駛也將此車禍影片放上網路；從影片中可見該物流車行駛在中線道開著爆閃燈，過了19秒後，該物流車找到機會要右切外車道，豈料，卻直接頂到右前方轎車，導致該轎車撞上內側護欄才停下，網友也痛批「遇到這種真的想戳瞎爆閃燈車主」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段39秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於國道3號土城段，影片中駕駛後方有輛物流車開在中線道不斷閃著「爆閃燈」，刺眼的藍光影響其他車輛視線，讓他一度飆罵「三字經」，大約19秒後，該輛物流車打著右轉燈打算切進右側線道，豈料，物流車不慎頂到前方轎車，導致其失控，整輛轎車橫切卡在物流車頭前，最後轎車撞到內側護欄逆向停在內車道，而一旁的車輛也差點受到波及。

影片一出，網友紛紛留言表示「我上星期也在國三下三峽交流道時遇到類似的事，那些亂改又愛閃的真的很可惡」、「這種真的在高速很刺眼，中年了對燈光真的很敏感」、「那是他的引路燈吧，可能知道自己快涼了」、「遇到這種真的想戳瞎爆閃燈車主」、「我也搞不明白，一堆車裝這鳥燈，卻都沒在抓」、「學長要被關禁閉了」。