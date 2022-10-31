華視新聞台自4月20日起，短短1個月內就因字幕問題連出7次包，董事長陳郁秀、代總經理陳雅琳雙雙請辭。今（31日）華視發公文確定此事，並表示：「華視新聞台台長陳雅琳，因個人生涯考量，經與公司討論後，請辭台長轉任專任主持人，未來將專注於主持與播報。」

華視31日發公告給全體同仁，核定陳雅琳從新聞台台長卸任，轉當新聞主播、主持人，從即日起生效。

華視31日發布公文，確定陳雅琳轉任主播、主持人。（讀者提供）

老三台之一的華視，近幾個月連環出差錯，新聞台誤植「共軍導彈襲台」、「總統蘇貞昌」、「上海新增1181萬例確診」等烏龍訊息，過沒幾天，播報美國職棒新聞時，搞混美聯中區的球隊隊徽，引發社會高度關注。

陳雅琳4月為此事前往立法院接受備詢，針對跑馬與快訊出錯事件，再次致歉並說明失誤的經過。她強調會辭去台長，但考量人事尚未穩定，現在是忍辱負重代理任職。而鄭自隆接新任董事長一職後，坦言華視開的薪資確實比其他家媒體低，是種惡性循環，將開會進行檢討和相關懲處。