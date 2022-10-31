時尚「媽咪速玲」吃完後也忍不住大讚湯頭香醇、牛肉口感豐富。（第一牛肉提供）

溫體牛肉批發零售品牌「第一牛肉OneBeef」，至今在台北通化街的實體門市經營近60年，從台灣溫體牛肉、各式進口牛肉和各類肉品發展，現在開始研發加熱即時「手作熟食系列」產品。對於飲食相當講究的時尚「媽咪速玲」一試成主顧，她直誇：「好久沒吃到讓我讚不絕口的牛肉麵，天然湯頭讓我在鍋子裡就忍不住偷舀來喝，特別選用的牛白腩部位，一口帶肉一口帶筋口感豐富，搭上來自傳統市場新鮮的手打寬麵，我願意為這碗再多運動上1小時！」

「第一牛肉OneBeef」1964年成立迄今，經歷祖傳三代，初期以飼養台灣黃牛屠宰及批發為主，在通化街一帶已經累積近一甲子的信譽，也提供許多知名火鍋、餐廳牛肉，隨著環境的改變，人們的生活步調加快、休閒活動漸漸延伸至戶外，為此第三代接班人LuLu決定重新重現小時候記憶中的傳統美味，並且積極開啟電商等多元通路，讓消費者免出門也可品嚐。

LuLu回憶起小時候姑姑的麵攤，希望能夠藉由長輩的經驗傳承，使用真材實料的烹飪原則，打造「清燉台灣溫體白腩匠心牛肉麵」，當中選用的「白腩部位」位於牛隻的橫膈膜部位，一頭牛大概有500到1000斤的重量，而「白腩」在其中只佔了5到8斤，可以說是相當的稀少，其市場上也難看到類似商品，「因為筋膜夾帶著肉，入口咀嚼能立刻感受到，燉到軟爛的牛筋與軟嫩鮮甜的溫體牛肉慢慢在嘴裡化開，小朋友或老人家品嚐也相當合適。」

第一牛肉的「清燉台灣溫體白腩匠心牛肉麵」也讓向來對美食十分挑惕的「媽咪速玲」讚不絕口，金黃色的湯頭看似輕柔，入口卻很厚實，牛肉軟嫩適中具層次感，手工寬麵扎實Q彈就算單吃也能品嚐到台灣溫體牛肉帶來的濃濃鮮香。迎接雙11購物節的到來，即日起「第一牛肉-官方電商」祭出買滿2件以上牛肉麵

即享免運，另可搭配全館任何商品直送到家，同時加碼，消費滿1111元即贈「台灣新鮮溫體牛肉片」一份。