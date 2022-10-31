美式賣場好市多（Costco）價格實惠，常常吸引不少民眾前往採購。近日有網友發現，日本知名美妝品牌「SK-II」的熱銷商品青春露價格平易近人，跟百貨周年慶相比，現折至少2千元。貼文一出，吸引許多粉絲搶購，許多女網友也分享庫存資訊，目前好市多官網已賣到缺貨。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「青春露在好市多買真的很便宜只要4699元」，容量高達330ml，讓她一口氣買了3瓶；原PO感嘆，她去年趁著百貨周年慶在專櫃買起來要價7182元，「價錢真的差很多」。

一名網友發現SK-II精華露價格相當優惠，於是一口氣買了3瓶。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多人紛紛回應，「已在汐止店入坑」、「請問台中有貨嗎？」、「請問有人今天在台北內湖店有看到嗎？」、「週年慶買7740元，路過⋯」、「這款除了很臭以外，吸收跟效果都是頂級的表現，沒什麼地方能夠嫌棄的了，好市多這價位真的划算」。

另外有內行人提醒，敏感膚質使用青春露要注意，「青春露很挑膚質，擦了直接大過敏路過」、「敏感肌膚不適合喔！請留意！」、「我是敏感肌用不會過敏，已經回購很多罐」、「這好像很挑皮膚耶，很多人擦了會過敏，也很多人擦了覺得皮膚跟綾瀨遙一樣透亮」。