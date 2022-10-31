證交所預計11月2日召開有價證券上市審議委員會，將審議龍德造船（6753）申請股票上市案。龍德造船今（31）日在興櫃收52.7元上漲3.27％，收盤均價為52.27元。

龍德造船公司負責人黃守真，公司實收資本額9.8億元，主要產品包括船舶製造與船舶保養維修服務，110年稅前盈餘2.76億元，今（111）年上半年1.59億元，每股稅後純益（EPS）分別為2.67元、1.57元。