侯友宜與林鼎超今晚前往蘆洲黃昏市場掃街拜票，途中有不少熱情店家以及民眾贈送多顆菜頭、蒜頭、包子，希望兩人「好彩頭、凍蒜、包中」。(黃敬文攝)

距離九合一大選已經不到1個月，身為藍營最強母雞的新北市長侯友宜今(31)日晚間不畏風雨，前往蘆洲陪同市議員候選人林鼎超掃街拜票，雖然晚間雨勢漸強，但是攤商看到侯友宜仍熱情歡迎，不僅爭相拍照，更有攤商跟民眾送象徵好彩頭的菜頭給侯友宜，祝他高票連任，侯友宜也不忘提醒林鼎超是11號，希望大家把票投給他。

侯友宜與林鼎超今晚前往蘆洲黃昏市場掃街拜票，途中有不少熱情店家以及民眾贈送多顆菜頭、蒜頭、包子，希望兩人「好彩頭、凍蒜、包中」；而侯友宜拜票時遇到豬肉攤販，也忍不住聊上幾句，他自述老家以前也是豬肉攤商，小時候家裡做生意，自己都是在攤位下睡覺，現在看到店家有年輕人接手，也期盼年輕人能將好事物繼續傳承下去。

林鼎超表示，目前民調處於危險邊緣，未來的1個月也是會不畏風雨，努力和民眾們拜票，每一個民眾都是他能極力爭取的目標，希望選民能給自己一個機會，為三重、蘆洲好好做代誌。