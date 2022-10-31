保戶風險屬性未來不得「造假」。金管會已同意備查投資型商品銷售自律規範，從明年4月21日起壽險業務人員不得替客戶作風險分析確認書，要改由線上或其他方式，結果出爐後一年內不得重新評估，同時問卷配分方式不能讓業務人員知道，以免引導保戶拿高分，以勸誘投保積極型投資型保單。

風險屬性分析結果分三類，保守型客戶對本金損失接受度略高於存款，適合投資低風險（RR1）及中低風險（RR2）；其次是穩健型，可以接受本金部分虧損及價格頻繁波動，可以投資RR1到RR3，即可到中度風險；積極型才可以投資股票型基金，可接受本金全部虧損，可投資RR1到RR5的基金標的。

金管會金檢或處理投資型保單爭議時，常發現業務人員引導保戶填寫風險分析報告，有70多歲仍是積極型客戶，亦或根本沒有投資經驗，卻是積極型，常此產生投保爭議。

因此重新調整投資型保單銷售自律規範，未來保單招攬人員不得辦理評估要保人風險承受等級，業務員可以提供風險屬性問卷，保戶再透過行動投保、另外指派人員或其他電腦系統完成填寫或計分。

招攬人員仍是要了解風險屬性分析問卷的題目，協助保戶理解題目，但不能作問卷辦理人，也不能知道配分方式，以免出現引導保戶填寫結果；這部分也將納入核保審查；保戶填寫過風險分析問卷未滿一年，不得再重新評估，以免出現不同銷售通路評出不同風險，甚至有保戶隔天填寫就是不同的風險屬性，讓問卷結果失真。

由於各壽險公司必須調整銷售方式及增加問卷填寫系統，因此有半年調整期，到2023年的4月21日才上路。