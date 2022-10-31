九合一選舉倒數不到一個月，各縣市市長候選人都摩拳擦掌的準備中，其中「六都」更是萬眾矚目。而新北市長侯友宜今（31）日就在臉書上PO出一張和國民黨台北市長候選人蔣萬安、國民黨桃園市長候選人張善政及國民黨基隆市長候選人謝國樑的合照，更喊出「國政宜安」，許多網友看完後紛紛嗨爆，表示「1126，國政宜安一定贏…」，引發討論。

侯友宜今日在臉書上PO出一篇「1126 國、政、宜、安！1126侯侯投票！」的文章表示，「我們的名字連成一線，就是『國政宜安』，我們的號次，連成一線就是今年縣市首長選舉投票日！我們同一陣線、同一決心， 要帶給國家安全穩定，我們同樣的目標，就是想為國家人民好好做事，為人民創造安居樂業的好日子」。

侯友宜強調，儘管昨日風雨飄搖，但我們手搭著手，彼此傳遞了溫暖與勇氣，傳遞出我們的堅持，和想找回台灣社會善良純樸和團結的決心。讓台灣躋身國際，和東京、紐約並駕齊驅，是我們責無旁貸的信念。侯友宜最後更表示「基隆好、桃園好、台北好、新北好，千萬人才會共好！年底是一場為人民而拚的戰役，團結在一起，揮出全壘打！」

此篇文章一發出，許多網友紛紛留言表示「1126，國政宜安一定贏…」、「祝各位當選」、「1126，北台全壘打」、「祝高票當選，全壘打加油、加油」、「此乃天意，市長加油」、「剛好1126號碼，也太巧了」、「1126下架塔綠班」、「對未來又充滿希望了！」。