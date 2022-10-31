網路正妹陳語謙曾是《大學生了沒》節目班底，因說話語速非常慢，被評像樹懶而走紅，過去因打工美照被起底，誇她是「最正牛肉麵妹」，加入團體「反骨男孩」後人氣再度上升，今年9月她透露自己被求婚，10月中就去登記，正式成為黃太太，沒想到今（31）日就曬出孕肚，證實已懷孕。

陳語謙今（31）日在社群平台分享與老公的合照，為了慶祝萬聖節，他們扮成經典動畫片《阿拉丁》角色，她穿上茉莉公主的兩截式水藍服裝，長髮綁成一條長辮，頭上還有精緻寶石髮飾，還原度超高，不過肚子卻格外突出，不免讓人懷疑是否懷孕，陳語謙寫下：「我吃飽了(摸肚）健康平安長大，兔寶寶明年見」，並透露他們沒有辦性別派對，直接公布自己懷孕的消息，而肚中寶寶的性別是女孩。

消息一出立刻讓不少人驚呆，陳語謙9月才被求婚，10月中就迅速結婚登記，沒想到10月底就宣布懷孕，超快進度讓粉絲留言祝賀：「瞞的很辛苦耶！！！恭喜」、「好幸福的照片～」、「女孩一定會跟妳一樣可愛一樣美～」、「太感動了，我車上整個泛淚」、「期待寶寶出生～」。

在公布懷孕消息之前，陳語謙感性表示：「相信一切都是最好的安排」，並錄下朋友們得知她懷孕的反應，被求婚當天她告知好友，讓友人驚訝到抱著她驚呼：「小朋友一定顏值超高」，也有朋友得知後懷疑是不是在整人，反嗆：「妳是吃多了吧？」讓網友笑翻，事後朋友們也都表示很期待孩子的出生，紛紛送上祝福。