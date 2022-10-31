薪資幾乎凍漲的時代，該多花時間增加額外收入嗎？一名金融業主管觀察，公司裡的年輕員工討論下班後的活動規劃，認為他們下班只想到玩樂，難怪留不住錢也買不起房，結果點燃不少網友怒火，一面倒回擊。

「為什麼現在新人不為自己多打拚？」一名金融業主管在Dcard發文表示，自己平常下班會經營副業，如團購、存股、網拍、出租娃娃機，以前資金不足還會跑外送或兼職打工，但是公司新人都在討論下班要吃什麼、看電影、去健身房等玩樂行程，感嘆「他們下班休假留不住錢，再找藉口說現在的房價他們買不起，一直為自己的不上進找藉口」。

主管觀點引起許多網友反彈，「每個人都有自己的人生，你管太多了吧？」、「你不會真以為經營副業就買得起房了吧」、「金融業出名的就是養管理層肥貓，非管理職的人薪水都很差」、「有企圖心是好事，但絕對不是拿來檢討其他人的依據」、「薪資跟不上通膨，不現在享受以後也享受不到了」。

還有不少人自曝薪資與買房的距離，「不用跟既得利益者一般見識了，我老闆月薪給26000，他問我什麼時候買房」、「月薪給32000，問我什麼時候買房、帶媽媽出國玩」、「不吃不喝要15年才能買一間房，你跟我說年輕人要努力個啥」、「我就爛，我就愛及時行樂，而且我就算存錢買股賺外快，也買不起房」。